شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري القابضة: زيادة مبيعات الأسمنت والخرسانة دفعت الأرباح الفصلية للارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة، مشعل الكثيري تواصل ارتفاع أسعار بيع الأسمنت في السعودية حتى تصل إلى 240 ريال للطن.

وأوضح أن ارتفاع أرباح الشركة في الربع الأول من العام الجاري، بـ15.6% إلى نحو 4.2 مليون ريال، مقارنة بأرباح بـ3.6 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي، كانت بسبب زيادة المبيعات وخاصة المبيعات من مادة الأسمنت والتي بلغت 12 مليون والمبيعات من الخرسانة والتي بلغت 13 مليون، ومبيعات مواد البحص والرمل وبقيمة 7.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بحسب موقع قناة العربية.

وذكر أن مبيعات الخرسانة زادت بمقدار 5 ملايين ريال جراء مشاريع منها مشروع "مرسية" أحد مشاريع وزارة الإسكان.

أعلنت الشركة في وقت سابق، عن تحقيق تراجع في صافي الربح عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، نسبته 39.7%.

وقالت الشركة إن صافي الربح بلغ 9.5 مليون ريال، مقابل 16 مليون ريال خلال عام 2019. وأتى ذلك رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 16.7% إلى 104.4 مليون ريال.