شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تبتعد عن ذروة شهرين بفعل مخاوف عودة المعروض الإيراني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى شهرين ،بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى مخاوف عودة المعروض الإيراني ،وبعدما أظهرت بيانات أولية فى الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات الخام للمرة الأولى فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى مستوي 64.20$ ، من مستوى الافتتاح عند 65.27$، وسجل أعلى مستوي عند 65.33$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوي 67.46$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.41$ ، وسجل أعلى مستوي عند 68.44$.

عند تسوية الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.6% ،فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 66.99$ للبرميل ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.5% بعدما سجل مستوي 70.22$ للبرميل الأعلى منذ 8 آذار/مارس الماضي.

أفادت تقارير إعلامية حدوث تقدم فى المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء اتفاق يحد من برنامج طهران النووي ،الأمر الذي يمهد الطريق إلى رفع العقوبات الأمريكية وعودة صادرات النفط الإيرانية إلى السوق.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بأكثر من 0.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 14 أيار/مايو، فى أول زيادة أسبوعية فى خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وأشارت توقعات الخبراء إلى ارتفاع بحوالي 1.6 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.5 مليون برميل.