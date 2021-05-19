شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للتشييد" تحدد رأس مال "مصر للأسمنت المسلح" المدفوع بـ110 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ليصبح بعد الزيادة نحو 110 ملايين جنيه موزعة على 22 مليون سهم بقيمة أسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، وجميعها أسهم نقدية مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

كما وافقت الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس هشام أبو العطا، رئيس القابضة للتشييد والتعمير وبحسب ما نشرته الوقائع المصرية اليوم، على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة، ‬بحيث يكون رأس المال المرخص به 300 مليون جنيه، والمدفوع 110 ملايين جنيه موزعة على 7.6 مليون سهم.