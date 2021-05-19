شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة.. انخفاض الطماطم لـ2.5جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عدد من أصناف الخضروات انخفاضاً في الأسعار اليوم الأربعاء 19-5-2021 وفقا للأسعار الرسمية سوق العبور للجملة.

وانخفضت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو مقابل 2-3 في أسعار أمس، وسجلت أسعار البطاطس بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الثوم 8-14 جنيها للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.

واستقرت أسعار الفاصوليا بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار البسلة 2.5-5 جنيهات للكيلو مقابل 3-7 جنيهات للكيلو، الكوسة لتتراوح بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5 واستقرت أسعار الباذنجان تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.