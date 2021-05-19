شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: 18 ألف شاب سجلوا بحملة "مليون ريادى" حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع رواد 2030 تقريرًا حول اخر أعداد المتقدمين من الشباب لحملة "المليون ريادي"، وهى الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري بهدف تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030 في إطار استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن عدد الشباب الذين سجلوا بالحملة حتى الآن وصل إلى نحو 18 ألف شاب من الجنسين، حيث مثل الذكور نسبة 74%، و26% للإناث.

وأكدت السعيد أن التركيز على ريادة الأعمال ضمن فئة الشباب أصبح من الموضوعات التي لا يمكن تجاهلها لارتباطها الوثيق بمسألة النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الصلة بين التعليم والاقتصاد وثيقة، وأن الدول المتقدمة تحرص على دمج ريادة الأعمال في الاستراتيجيات والمبادرات التعليمية الوطنية.

ومن جانبها لفتت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 إلى أن حتى هذه الفترة تم تقديم 42.966 محاضرة تدريبية، ووصل عدد المتدربين ممن اجتازوا المرحلة الأولى بأكملها إلى 11.101 متدرب.

وأضافت خليل أن المتدربين بحملة "المليون ريادي" يمثلوا كل محافظات الجمهورية، والتي تأتي على رأسها محافظة القاهرة بأكبر نسبة متدربين تمثل حوالي 28% من إجمالي المتدربين، تليها الإسكندرية وسوهاج والشرقية وكفر الشيخ.

وحول الخلفية التعليمية والمهنية للمتدربين أوضح تقرير وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشاركين حتى الآن منهم 45% من خريجي الجامعات، 40% طلاب، 13% دراسات عليا، و 2% دكتوراة، كما لفت التقرير إلى أن 54% من المشاركين بالحملة يعملون حاليًا، و 30% من غير العاملين، و 16% من مؤسسي الشركات الناشئة.

كما أشار تقرير الوزارة إلى أن أسباب انضمام المتدربين لحملة "المليون ريادي" حتى الآن تعددت ما بين استكشاف مجال ريادة الأعمال وتمثل نسبة 60% من المشاركين، في حين أن 24% منهم كان سبب انضمامه هو أن لديه فكرة ويرغب في بدء شركة ناشئة، كما أن نسبة 9% من المتدربين كان سبب انضمامه أن لديه شركة ناشئة بالفعل ويرغب في تطوير مهاراته، ونسبة 7% من الشباب انضم للحملة بسبب أن لديه شركة ناشئة ويرغب في تخطي بعض المعوقات أو معرفة كيفية الحصول على تمويل لشركته الناشئة.

وأوضح التقرير أن 73% من المتدربين لم يحصلوا على تدريب مسبق في ريادة الأعمال، في حين أن 26% حصلوا بالفعل على تدريبات مسبقة في مجال ريادة الأعمال، ونسبة 1% من المشاركين بالحملة تم احتضان مشروعه في أحد حاضنات الأعمال.

يشار إلى أن حملة "المليون ريادي" توفر البرنامج التدريبي الكامل من خلال مجموعة من الفيديوهات التعليمية الخاصة بمجال ريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية عبر الإنترنت، والتي يقدمها نخبة متميزة من المدربين المتخصصين.

للتسجيل في حملة "المليون ريادي" من خلال الرابط https://millionrowad.com/register