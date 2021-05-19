شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للغزل: زيادة رأس مال شركة مصر لحليج الأقطان لـ38 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر لحليج الأقطان على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بواقع 3.9 مليون جنيه، ليصبح بعد الزيادة نحو 38 مليون جنيه موزعة على 7.6 مليون سهم بقيمة أسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، ويتم تمويل الزيادة من حساب الدائن المقيد لصالح الشركة القابضة .

كما وافقت الجمعية العامة برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وبحسب ما نشرته الوقائع المصرية اليوم، على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة، ‬بحيث يكون رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه والمدفوع 38 مليون جنيه موزع على 7.6 مليون سهم.