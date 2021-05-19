شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للصناعات العسكرية تُعيد تشكيل مجلس إدارتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي عقدت فرضياً يوم الاثنين الماضي، بحضور ممثل مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل وممثل الصندوق عمر بن عبدالرحمن أبالخيل.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه بعد اكتمال النصاب القانوني، أقرت الجمعية جميع البنود المطروحة للتصويت، بما في ذلك الموافقة على تعديل المادة الثانية عشر من النظام الأساسي بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) إلى (10) أعضاء، والموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بدءاً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاث سنوات.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI الجديد، كالتالي أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، وبندر بن إبراهيم الخريف، عضو، والفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، عضو، والدكتور خالد بن حسين البياري، عضو، والدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، نائب الرئيس.

وضم تشكيل المجلس الدكتور غسان بن أحمد السليمان، عضو، والمهندس مساعد بن سليمان العوهلي، عضو، ومازن بن أحمد الجبير، عضو، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن السويلم‏، عضو، بالإضافة إلى ياسر بن عبدالله السلمان، عضو.

وكانت الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وقعت في فبراير الماضي وشركة "لوكهيد مارتن" الأميركية اتفاقية استراتيجية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة ودعم قدراتها التصنيعية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030.

وبموجب الاتفاقية ستمتلك شركة السعودية للصناعات العسكرية نسبة 51% من أسهم المشروع المشترك مقابل 49% لشركة "لوكهيد مارتن"، بينما ستعمل الاتفاقية الجديدة على تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية.

يشار إلى أنه في نهاية العام الماضي، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، استكمالها عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، لتصبح بذلك شركة سعودية 100%، إذ تُعَد صفقة الاستحواذ هذه الأكبر من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية في المملكة.

وبحسب بيان سابق للشركة السعودية للصناعات العسكرية على موقعها الإلكتروني، فإن شركة الإلكترونيات المُتقدّمة تُعَد داعماً رئيسياً لرؤية المملكة 2030، بفضل خبرتها البالغة 32 عاماً في سوق الصناعات العسكرية والدور الرائد الذي تلعبه في مجال الدفاع والفضاء وتطوير أنظمة الأمن المحلية.

يذكر أن شركة الإلكترونيات المتقدمة، ومنذ تأسيسها في عام 1998، لعبت دوراً بارزاً في مجال الإلكترونيات الحديثة، والتصنيع، وتكامل النظم، وخدمات الإصلاح والصيانة، وهو ما جعلها إحدى أبرز الجهات الإقليمية المتميزة بابتكاراتها في تلك المجالات.