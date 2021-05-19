شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح 137 شركة مدرجة بالسوق الكويتية ترتفع 128% بنهاية الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة كي آي سي للوساطة المالية، فهد الشريعان، إن السوق الكويتية تشهد ارتفاعا منذ بداية شهر رمضان.

وأضاف الشريعان، أن نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري دعم أداء السوق، إذ أعلنت نحو 137 شركة عن أرباحها محققة 441 مليون دينار بنمو 128% عن الربع الأول في 2020، بحسب موقع قناة العربية.

وأرجع الارتفاع إلى الخطوات التي من المتوقع اتخاذها في السوق فيما يتعلق بتحفيز دخول المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن تراجع الفرص الاستثمارية في الخارج أيضا ساهمت أيضا في دعم السوق.

وأوضح أن شركة صناعات الوطنية من أكثر الشركات نشاطا في السوق، فبجانب تحولها للربحية بالربع الأول، لدى الشركة محطة كهرباء في باكستان وتسعى شركة شنغهاي إلكتريك للاستحواذ عليها.

بنهاية جلسة أمس الثلاثاء تراجع المؤشر العام للبورصة الكويتية 0.07%، كما تراجع مؤشر السوق الأول 0.1%، وانخفض "رئيسي 50" بنسبة 0.44%، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.05%.