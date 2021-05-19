شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "أمالا" السياحي يدرس جمع تمويلات 10 مليارات ريال في 2022 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف تقرير عن توقعات بأن مشروع أمالا السياحي بالسعودية قد يجمع ما يصل إلى 10 مليارات ريال ما يعادل 2.7 مليار دولار العام المقبل مع استمرار المملكة في برنامج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.

ويعد الانفتاح على السياحة إحدى الطرق التي تنوي المملكة العربية السعودية بها تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. حيث تشمل مشاريعها الطموحة الأخرى مركزاً ترفيهياً بالقرب من العاصمة، ومدينة نيوم في الشمال الغربي والتي من المتوقع أن تكلف 500 مليار دولار لبنائها، بحسب موقع العربية.

وفي مارس الماضي، كشف "جون باغانو" الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير وشركة آمالا، أن الفترة القادمة ستشهد منح 100 عقد إنشاء بقيمة تقارب 5 مليارات ريال في آمالا، مما يعطي مؤشرًا على مدى السرعة في التنفيذ المشروع الضخم على مستوى المنطقة.

وقال إن جلب الفرص للشركات المحلية وتوفيرها للمجتمع السعودي تعد أولوية قصوى، مشيراً إلى أن أكثر من 50% من موظفي شركة البحر الأحمر هم من السعوديين وهو أكثر من ضعف متوسط معظم الشركات في السعودية، إضافةً إلى أن أكثر من 70% من قيمة جميع العقود التي منحت حتى الآن كانت لشركات سعودية.

وفي فبراير الماضي، كانت شركة البحر الأحمر للتطوير وقعت عقداً مع شركة "جارتنر" لتقدم الأخيرة بموجبه خدمات استشارية بخصوص المشتريات التقنية لمشروع البحر الأحمر.

وستساعد "جارتنر" شركة البحر الأحمر للتطوير في اختيار شركائها بمجال التكنولوجيا عبر ثلاثة اختصاصات رئيسية هي: تطوير الوجهات الذكية، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، كما ستقدم الشركة أفكاراً ونصائحاً حول التراخيص، وتخصيص التكنولوجيا، وتحديد نطاق الخدمة والأسعار بما يخدم طموحات شركة البحر الأحمر للتطوير ومشروع البحر الأحمر.