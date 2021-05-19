شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تطلق أول برنامج للأمن الإلكتروني بصناعة النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية برنامج للأمن الإلكتروني بصناعة النفط والغاز بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وشركة سيمنس إنرجي.

وأضافت الشركة على حسابها الرسمي "تويتر"، أن البرنامج يضم أكثر من 40 لاعبا رئيسيا بالقطاع، ويستهدف "تطوير مرجع لأفضل الممارسات السيبرانية".

والبرنامج يستهدف أيضا تشكيل مستقبل الأمن السيبراني في صناعة النفط والغاز.

وحققت شركة "أرامكو" السعودية ارتفاعاً في أرباح الربع الأول من العام الجاري، بواقع 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى 81.4 مليار ريال، وبلغت مبيعات "أرامكو" الفصلية 272 مليار ريال.

وعزت الشركة في بيان سابق ارتفاع صافي الدخل للربع الأول من عام 2021 ليصل إلى 81.44 مليار ريال (21.72 مليار دولار)، مقارنة مع 62.48 مليار ريال (16.66 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من عام 2020، في المقام الأول، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوحيد نتائج أعمال "سابك"، فيما قابل ذلك جزئيًا انخفاض في حجم مبيعات النفط الخام.