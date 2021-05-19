شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة 4 أشهر قبل محضر الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل بالأمس ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ،قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,859.86$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,869.62$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,873.94$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بحوالي 0.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1,875.04$ للأونصة ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بحوالي 1.8% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، الأمر الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكي ،قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم ، والذي عقد أيام 27-28 نيسان/أبريل الماضي ،وأكد خلاله المركزي الأمريكي على استمرار السياسة النقدية الحالية حتى يتعافي الاقتصاد بصورة آمنة.

وقال صانعو السياسة النقدية الأمريكية إن ارتفاع التضخم فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا، وكرروا أنهم يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول حتى عام 2023 على الأقل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر، ليستمر الإجمالي عند 1,035.93 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 29 آذار/مارس الماضي.