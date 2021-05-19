شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يسجل أعلى مستوى فى 4 أشهر قبل محضر الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، بفعل انحسار احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مبكرا ،وللحصول على المزيد من الأدلة يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2225$ الأعلى منذ 8 كانون الثاني/يناير الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2221 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2216$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بعد تعليقات جديدة لبعض أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.1% ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 89.68 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

قال صانعو السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي إن ارتفاع التضخم يعد مؤقتا، وكرروا أنهم يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول حتى عام 2023 على الأقل.

ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، والذي عقد أيام 27-28 نيسان/أبريل الماضي ،وأكد خلاله المركزي الأمريكي على استمرار السياسة النقدية الحالية حتى يتعافي الاقتصاد بصورة آمنة.