شكرا لقرائتكم خبر عن 48 فرصة استثمارية في التسويق والأجنحة الفندقية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة المنطقة الشرقية دفعة جديدة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين ورواد الأعمال، بلغت 48 فرصة استثمارية، عبر بوابة الاستثمار البلدي الرقمية (فرص)، حيث اشتملت هذه الفرص على عدة مجالات وأنشطة متعددة (مستودعات ومناطق مساندة وتخزين، اسكان العمالة، محطات وقود، مجمعات ومراكز تسوق، اجنحة فندقية، محلات الأطعمة الخفيفة، أجهزة صراف، مطاعم، مراكز رياضية، مرفق تعليمي، محلات تجارية).

ويأتي طرح هذه الفرص امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة والتماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الايرادات وتطوير الخدمات المقدمة، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية بالمنطقة والمساهمة في تنمية المنطقة عبر اشراك القطاع الخاص، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين من خلال إيجاد فرص وبيئة استثمارية جاذبة في مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز التنمية الشاملة الاقتصادية والسياحية والخدمية، ودعم حركة النهضة الشاملة بالمنطقة.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي (فرص) والتطبيق الذكي فرص عبر الرابط:

‏https://furas.momra.gov.sa