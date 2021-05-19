شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه قرب ذروة 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتحوم قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مدعومة بتراجع الدولار، وذلك قبيل صدور محضر آخر اجتماع سياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي لأمريكي، والذي من المتوقع أن يسلط مزيدا من الضوء على آراء صناع السياسات بشأن التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1873.01 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 29 يناير كانون الثاني عند 1874.80 دولار في الجلسة السابقة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1872 دولارا.