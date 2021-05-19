شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ضمن أفضل 20 دولة للعيش عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هشام مدخنة

احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ 18 عالمياً كأفضل مكان في العالم قابلية للعيش بالنسبة للوافدين لعام 2021، وذلك في أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة «إنترنيشن» «InterNations» العالمية.

واستندت الدراسة التي لخصها تقرير «إكسبات إنسايدر 2021»، إلى آراء أكثر من 12 ألف مستجيب في 59 وجهة دولية، قاست رضا المغتربين وفق معايير وبيانات رئيسية وفرعية.

وأعرب الوافدون في الإمارات عن سعادتهم بجودة الحياة فيها وسهولة الاستقرار، إضافة إلى لطافة التعامل، والشعور بالترحاب، والحياة الاجتماعية، وكلها مؤشرات حيوية منحت الإمارات المركز الـ 17 ضمن التصنيف الفرعي. وأعرب 75% من الوافدين عن تفاؤلهم بالاقتصاد الإماراتي وصنفوه بالإيجابي، إضافة إلى وفرة فرص العمل المتاحة.

وعندما يتعلق الأمر بالسلامة والأمن، فقد كان أداء الإمارات جيداً جداً، حيث احتلت المرتبة الثالثة على مستوى العالم متقدمة على الدنمارك وعمان وسويسرا والنرويج. وبخصوص اللغة وسهولة التواصل، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بشكل عام، حيث قال 93% من الوافدين إنه من السهل العيش في الدولة والتواصل مع جميع الجنسيات. كما جاءت الإمارات في المركز الـ 7 عالمياً ضمن مؤشر السفر والمواصلات الفرعي أيضاً.

وبشكل عام، برزت تايوان كوجهة أولى للوافدين على مستوى العالم، تلتها المكسيك وكوستاريكا وماليزيا والبرتغال ونيوزيلندا وأستراليا.