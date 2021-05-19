شكرا لقرائتكم خبر عن «إينوك» تعتزم افتتاح 25 محطة خدمة جديدة خلال 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيف الفلاسي: نلتزم بتشييد بنية تحتية متطورة تلبي الطلب على بالوقود

دبي:”الخليج 365”

أعلنت مجموعة إينوك عن عزمها افتتاح 25 محطة خدمة جديدة في جميع أنحاء دولة الإمارات قبل نهاية عام 2021.

وتتضمن خططها تشييد 12 محطة خدمة جديدة في الشارقة، و11 في دبي، ومحطتين في الإمارات الشمالية. وفي حين ستقوم بإنشاء محطة خدمة بحرية واحدة في دبي، ستكون 3 من المحطات المخطط تشييدها في دبي قابلة للنقل، في كل من دبي الجنوب والمنطقة الحرة بمطار دبي وسوق التنين بالمدينة العالمية، على أن تكون جاهزة لخدمة العملاء خلال عام 2021.

كما تعتزم «إينوك» افتتاح 5 محطات أخرى قابلة للنقل بحلول عام 2022، واحدة في دبي، و4 في إمارة رأس الخيمة. ومع خطط التوسع الجديدة، سترفع المجموعة عدد محطات الخدمة التابعة لها من 152 محطة تعمل حالياً، إلى 177 محطة منتشرة في كل أرجاء الدولة نهاية العام.

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «انطلاقاً من دور المجموعة كشركة نفط وطنية رائدة، تلتزم إينوك بتشييد بنية تحتية متطورة تلبي الطلب المتنامي على خدمات التزوّد بالوقود في دولة الإمارات. ويأتي الإعلان عن خطط توسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لنا ليؤكد التزامنا الجاد والمستمر بخدمة المجتمع عبر تعزيز حضورنا في قطاع التجزئة».

استثمارات البنية التحتية

وأضاف: «في حين تتواصل استعدادات دولة الإمارات خلال الـ 50 عاماً المقبلة للاحتفال بمئوية الإمارات 2071، فإننا في «إينوك» ملتزمون بتعزيز استثمارات البنية التحتية في دبي. وتنسجم أهداف المجموعة في توسيع حضورها مع الخطط طويلة الأجل التي أطلقتها القيادة الرشيدة، بما في ذلك «خطة دبي الحضرية 2040» التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة لسكان دبي؛ وتمهّد الطريق نحو إطلاق مرحلة جديدة من المشاريع السكنية والاقتصادية الرئيسية في الإمارة لتغدو واحدة من أبرز الوجهات المفضّلة للعيش بحلول عام 2040».

وتحرص مجموعة إينوك على تزويد عملائها بمفاهيم وعروض مختلفة لخدمات التزود بالوقود في كل أنحاء دولة الإمارات، بدءاً من محطات الخدمة التقليدية والمحطات القابلة للنقل، وصولاً إلى خدمة «إينوك لينك» وخزانات الوقود المدمجة المخصصة للعملاء من الشركات التي يمكن نقلها إلى منشآتها.

وفي الربع الأخير من عام 2020، أعلنت مجموعة إينوك ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، عن البدء بتوفير وقود «إي - بلس 91»، في محطات الخدمة التابعة لهما لتوسعا بذلك محفظتهما المتنوعة من منتجات الوقود التي تتضمن الوقود عالي الجود،ة مثل البنزين الخصوصي «95»، والممتاز «98» في فئة البنزين المخصصة للمركبات.