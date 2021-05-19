شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للطيران» تستأنف رحلاتها بين الشارقة وبراغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

أعلنت «العربية للطيران»، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى براغ، عاصمة جمهورية التشيك، اعتباراً من 22 سبتمبر/ أيلول 2021 المقبل.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة إلى براغ عبر الموقع الإلكتروني، أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء، أو عبر وكلاء السفر.

وعلاوة على ذلك، توفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز من دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة، وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.