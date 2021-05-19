القهوة الباريسية دليل ماكرون على صحة بيانات «كورونا»

باريس-رويترز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن بيانات الإصابات بمرض «كوفيد-19» تسير في الاتجاه الصحيح، وإن كان من الصواب الإبقاء على توخي الحذر، مع استعداد المزيد من الحانات والمطاعم والمتاجر لإعادة فتح أبوابها لاستقبال الزبائن.

ونشرت قناة «بي.إف.إم» التلفزيونية الفرنسية صوراً لماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس وهما يحتسيان القهوة في شرفة مقهى في باريس قرب قصر الإليزيه. وقال ماكرون للصحفيين وهو يحتسي قهوة الصباح في المقهى: «البيانات تسير في الاتجاه الصحيح».