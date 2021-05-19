الاقتصاد

القهوة الباريسية دليل ماكرون على صحة بيانات «كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

19 مايو 2021

13:03 مساء

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باريس-رويترز
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن بيانات الإصابات بمرض «كوفيد-19» تسير في الاتجاه الصحيح، وإن كان من الصواب الإبقاء على توخي الحذر، مع استعداد المزيد من الحانات والمطاعم والمتاجر لإعادة فتح أبوابها لاستقبال الزبائن.
ونشرت قناة «بي.إف.إم» التلفزيونية الفرنسية صوراً لماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس وهما يحتسيان القهوة في شرفة مقهى في باريس قرب قصر الإليزيه. وقال ماكرون للصحفيين وهو يحتسي قهوة الصباح في المقهى: «البيانات تسير في الاتجاه الصحيح».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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