شكرا لقرائتكم خبر عن القهوة الباريسية دليل ماكرون على صحة بيانات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
19 مايو 2021
13:03 مساء
قراءة دقيقة واحدة
باريس-رويترز
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن بيانات الإصابات بمرض «كوفيد-19» تسير في الاتجاه الصحيح، وإن كان من الصواب الإبقاء على توخي الحذر، مع استعداد المزيد من الحانات والمطاعم والمتاجر لإعادة فتح أبوابها لاستقبال الزبائن.
ونشرت قناة «بي.إف.إم» التلفزيونية الفرنسية صوراً لماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس وهما يحتسيان القهوة في شرفة مقهى في باريس قرب قصر الإليزيه. وقال ماكرون للصحفيين وهو يحتسي قهوة الصباح في المقهى: «البيانات تسير في الاتجاه الصحيح».
المزيد من الملف
عناوين متفرقة
قد يعجبك ايضا
https://tinyurl.com/yz2ek6c4