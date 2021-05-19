بسبب آلاف التجاوزات ضدهم.. إقرار قانون لحماية الأمريكيين من أصول آسيوية

واشنطن-أ.ف.ب

أقر الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، قانوناً لحماية الأمريكيين من أصول آسيوية، من العنصرية والعنف اللذين تصاعدا مع جائحة «كوفيد-19» ووصلت إلى آلاف الاعتداءات، بحسب ما أعلن مؤيدو النص. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الرئيس الديمقراطي جو بايدن، متحمس لتوقيع هذا القانون المهم هذا الأسبوع.

ويهدف النص الذي يحمل عنوان: «قانون جرائم الحقد المرتبطة بكوفيد-19»، خصوصاً إلى تسريع التدقيق في حالات العنف العنصري المبلغ عنها التي تستهدف أمريكيين من أصول آسيوية، والتواصل بشكل أفضل بشأن هذه المشكلة ومساعدة الدول والمجتمعات المحلية على مكافحتها على نحو أفضل.

وندد عدد من أعضاء مجلس النواب في الأشهر الفائتة بتزايد أعمال العنف هذه التي أجّجتها، بحسب قولهم، خطابات تلقي باللوم على الصين في تفشي جائحة «كوفيد-19»، في وقت أثارت مذبحة أتلانتا في مارس/ آذار موجة من الخوف والسخط.

وفي 16 مارس/ آذار، فتح روبرت آرون لونج (21 عاماً) النار في ثلاث مؤسسات آسيوية في أتلانتا، ومناطق محيطة بها، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم ست نساء من أصل آسيوي. ووافق مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية على النص، الثلاثاء، بـ364 مقابل 62 صوتاً. وكانت تمت الموافقة عليه بشبه إجماع في مجلس الشيوخ في إبريل/ نيسان.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، الثلاثاء، إن هناك «متاجر تعرضت لتخريب، وكباراً في السن هوجِموا، وعائلات تعيش في خوف ومئات من (الوقائع) الأخرى التي لم يتم إحصاؤها وبقيت في الظل». وأضافت أنه منذ مارس/ آذار 2020، عندما ضربت الجائحة بشدة الولايات المتحدة، تم الإبلاغ عن «أكثر من 6600 حالة تمييز وعنف ضد أمريكيين يتحدرون من آسيا وجزر المحيط الهادئ» في جميع الولايات المتحدة الخمسين.

وشددت بيلوسي على أن هذا القانون «سيتيح التعامل مع الجرائم العنصرية في أمريكا بطريقة مختلفة تماماً، ليس خلال الجائحة فقط، ولكن لسنوات مقبلة».