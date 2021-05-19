بيلوسي تدعو إلى «مقاطعة دبلوماسية» للألعاب الأولمبية في بكين

واشنطن-أ.ف.ب

دعت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الثلاثاء، إلى «مقاطعة دبلوماسية» لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين بهدف التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

وفي وقت تتوالى الدعوات في الولايات المتحدة إلى مقاطعة الألعاب الأولمبية، قالت بيلوسي خلال جلسة استماع مخصصة لحقوق الإنسان ولبكين «لا يمكننا التظاهر بأن كل شيء على ما يرام مع تنظيم الألعاب الأولمبية في الصين».

وأضافت بيلوسي: «لسوء الحظ، نحن هنا لأن الصين تواصل سحق المعارضة السياسية»، معتبرة أنه يتوجب على الولايات المتحدة «إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في الصين».

وقالت: «دعونا نقُم بمقاطعة دبلوماسية إذا نُظّمت الألعاب الأولمبية»، مضيفة: «دعونا لا نمنح الحكومة الصينية شرف استقبال رؤساء الدول».

وتابعت أن وجود قادة عالميين في الصين «بينما الإبادة جارية (...) يطرح سؤالاً: أي سلطة معنوية سيكون لديكم للتحدث عن الحقوق الإنسانية في كل مكان في العالم؟».

واستضافت بكين دورة الألعاب الصيفية عام 2008.

وخلال هذه الجلسة دان ناشطون للدفاع عن حقوق الإنسان قمع المسلمين الإيجور في منطقة شينجيانج والمعارضين السياسيين في هونج كونج.

وقال صموئيل شو من «المجلس الديمقراطي لهونج كونج» المنظمة المتمركزة في الولايات المتحدة، إن تنظيم الأولمبياد يمنح الأنظمة القمعية فرصة «لمحو جرائمهم وتحسين صورتهم في الخارج وتعزيز تحالفاتهم». ودعا اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن «تفعل ما لم تفعله ورفضت فعله في الماضي، وهو منع الصين نهائياً من المشاركة في أحداث كبيرة ومن تنظيمها نهائياً».

ورأى ريحان أسات الذي يتحدر من الإيجور، وشقيقه محتجز حالياً في معسكر للاعتقال، أن دعم دورة الألعاب الأولمبية لعام 2022 «يوحي بأننا ننكر معاناة الشعب الإيجوري».

من جهتها، دعت المديرة العامة للجنة الأولمبية الأمريكية سارة هيرشلاند، إلى عدم مقاطعة الأولمبياد، موضحة أنها مهمة في ظروف انتهاء وباء «كوفيد-19».

وأكدت في رسالة إلى اللجنة أن «العالم أمضى أكثر من عام معزولاً، في الحجر وقلقاً»، مؤكدة أن رؤية «آلاف الرياضيين القادمين من جميع أنحاء العالم أمام الشعلة الأولمبية ستشكل لحظة النهوض بعد صعوبات العام الماضي».

وتابعت «نحن قلقون من الوضع في الصين»، لكنها رأت أن مقاطعة حدث رياضي «ليست الحل للمشاكل الجيوسياسية».

وقالت هيرشلاند إن «مقاطعة أولمبياد 1980 و1984 شكلت وصمة في تاريخ الألعاب الأولمبية، وكشفت أن استخدام الألعاب أداة سياسية خطأ».