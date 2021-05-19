شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأربعاء.. 14300جنيه للطن تسليم أرض المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مواد البناء استقرارا من حيث الأسعار خلال الفترة الحالية مع تراجع الطلب عليها بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وسط توقعات بانتعاش السوق بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المبادرة الرئاسية لاعادة إعمار غزة.

واستقر سعر الحديد اليوم الأربعاء 19-5-2021 حيث سجل 14300-14600 جنيه للطن مضاف إليه 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14500-14800 جنيه للطن وذلك بحسب مصاريف النقل.

وبالنسبة لأسعار باقي خامات مواد البناء في السوق المحلى من أسمنت وجبس وزلط فسجلت استقرارا، حيث تتراوح أسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، استقرت أسعار الأسمنت الأسود لتتراوح بين 700-800جنيها للطن، وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة والرمل يتراوح بين 60-100 جنيه للمتر.