شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 19-5-2021، ماعادا سعر الدولار والريال السعودى شهدا استقرارا ملحوظا، ليسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعا أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 22.13 جنيه للشراء، 22.30 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 22.05 جنيه للشراء، 22.26 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.11 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.10 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيعز

وفى سياق متصل واصل سعر الدولار اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك المصرية، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة ثبت عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 19.07 جنيه للشراء، 19.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.96 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 22.13 جنيه للشراء، 22.30 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 22.05 جنيه للشراء، 22.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.11 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.10 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع