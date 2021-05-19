شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. الكيلو بين 27-32 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19-5-2021 استقرارا فى الأسعار مع تراجع الطلب مقارنة بفترة شهر رمضان الكريم مع توقعات من تجار الدواجن بتراجع الأسعار في السوق المحلى.

وقال سيد الفيومي تاجر دواجن إن معدل الطلب انخفض بصورة كبيرة على الدواجن والبيض بعد إجازة عيد الفطر وذلك أمرا موسميا، حيث يتراجع الطلب على الطيور بصورة كبيرة، حتى عيد الأضحى ويكون المستهلك المصري مهتما أكثر باللحوم الحمراء والأسماك.

وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن مستقرة بنسبة مقبولة في الوقت الحالي، حيث سجلت الدواجن البيضاء 27-32 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الدواجن البلدى بين 32-36 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 30-33 جنيها للكيلو.

وأشار الفيومي إلي أن البيض يتأثر بعدة عوامل خلال فترة الصيف وتراجع الطلب عليه بصورة كبيرة بسبب انتهاء الدراسة، مضيفا أن كرتونة البيض الأبيض تتراوح بين 30-33 جنيها للكرتونة، فيما تباع كرتونة البيض البلدى بـ 32 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 35-37 جنيها للكرتونة.