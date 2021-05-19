الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-5-2021 فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-5-2021 ، استقراره أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء بالبنوك المصرية، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة ثبت عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

 

وكشف البنك الدولى في تقرير على موقعه الرسمي أن الزلازل والمخاطر الطبيعية الأخرى تتسبب في إحداث أضرار بشرية ومادية هائلة كل عام في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أنه  يقدر متوسط الخسائر السنوية المرتبطة بالزلازل بحوالي 991 مليون دولار أمريكي، وفي حين يستحيل منع أي زلزال من الوقوع، إلا أنه من الممكن التأهب له بشكل أفضل و"إعادة البناء بشكل أفضل" وذلك عن طريق الاستفادة من التجارب السابقة.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

 

15.71 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

 

15.71 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

 

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