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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وكشف البنك الدولى في تقرير على موقعه الرسمي أن الزلازل والمخاطر الطبيعية الأخرى تتسبب في إحداث أضرار بشرية ومادية هائلة كل عام في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أنه يقدر متوسط الخسائر السنوية المرتبطة بالزلازل بحوالي 991 مليون دولار أمريكي، وفي حين يستحيل منع أي زلزال من الوقوع، إلا أنه من الممكن التأهب له بشكل أفضل و"إعادة البناء بشكل أفضل" وذلك عن طريق الاستفادة من التجارب السابقة.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.64 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.