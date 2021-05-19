سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-5-2021 فى مصر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-5-2021 ، استقراره أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء بالبنوك المصرية، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة ثبت عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وكشف البنك الدولى في تقرير على موقعه الرسمي أن الزلازل والمخاطر الطبيعية الأخرى تتسبب في إحداث أضرار بشرية ومادية هائلة كل عام في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أنه يقدر متوسط الخسائر السنوية المرتبطة بالزلازل بحوالي 991 مليون دولار أمريكي، وفي حين يستحيل منع أي زلزال من الوقوع، إلا أنه من الممكن التأهب له بشكل أفضل و"إعادة البناء بشكل أفضل" وذلك عن طريق الاستفادة من التجارب السابقة.