شكرا لقرائتكم خبر عن شركات قطاع الأعمال: جاهزون لإعمار غزة ضمن مبادرة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عدد من رؤساء شركات المقاولات العامة بقطاع الأعمال العام في تصريحات ل" الخليج 365" عن استعدادهم للمشاركة في إعمار غزة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة جراء العدوان الإسرائيلي عليها .

قال المهندس سعيد فتوح الرئيس التنفيذي لشركة العبد العامة للمقاولات، أن شركته مستعدة على الفور للمشاركة في إعمار قطاع غزة، سواء في مجال المرافق أو المباني وغيرها من الإنشاءات المختلفة ، مشيدا بدور مصر الكبير فى دعم غزة ولا سيما مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم غزة ب 500 مليون دولار.

وأضاف سعيد فتوح أن شركات قطاع الأعمال لديها خبرات كبيرة في مجال شق الطرق والمبانى وخطوط الكهرباء والمحطات، وتأهيل المرافق وتوصيل مختلف الخدمات وسبق أن ساهمت فى تنفيذ عشرات المشروعات بمختلف الدول العربية والافريقية والاسيوية .

من جانبه، أشاد المهندس أحمد أبو شبانة الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة النصر للمبانى والإنشات إيجيكو بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعمار غزة ، لافتا أن شركات قطاع الأعمال لديها خبرات كبيرة في ذلك المجال، ولها مشروعات تم تنفيذها بالفعل سواء مد شبكات المياه والصرف وتنفيذ محطات المياه والمبانى والمرافق في العديد من الدول العربية على مدار السنوات الماضية .

وحول ما يمكن القيام به للإعمار، قال المهندس نشأت مرسى الرئيس التنفيذى لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، أن مبادرة الرئيس أخرست كل الألسنة وأكدت على الدور العظيم لمصر، والوقوف مع حق الشعب الفلسطينى على مدار التاريخ، موضحا أن شركته والشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير قادرة على تولى ملف الإعمار فى غزة من الألف للياء، سواء من خلال توريد الخامات من الشركات الشقيقة التابعة لبقية الشركات القابضة، أو التنفيذ عن طريق شركات المقاولات والإسكان.