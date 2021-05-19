شركة الاستثمارات الوطنية تعقد جمعيتها العمومية العادية إلكترونيا، وانتخاب مجلس إدارة لثلاث سنوات قادمة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عقدت الجمعية العمومية لشركة الاستثمارات الوطنية اجتماعها في يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2021 في مقر الشركة بمجمع الخليجية وذلك بنسبة حضور بلغت%72.817 ، وقد تم اعتماد انعقاد الجمعية العمومية إلكترونياً جرّاء الظروف الحالية للبلاد.

وقد ترأس الجمعية العمومية حمد العميري – رئيس مجلس الإدارة ، حيث قام بتقديم تقرير مجلس الإدارة لعام 2020، وأوضح فيه البيانات المالية الخاصة بالشركة والعائدة للعام 2020 .

واستهل العميري اجتماعه بالترحيب بجميع المتواصلين معه من مجلس الادارة والادارة التنفيذية ومساهمي الشركة شاكراً لهم دعمهم المتواصل وثقتهم الغالية والتي تعد دائما المحفز الأول للشركة وعصب عطائها واستمراريتها.

وبدأ العميري شرحاً لأهم انجازات الشركة خلال العام المنصرم حيث قام بعرض التقرير السنوي للشركة وتقرير مراقب الحسابات المستقل وبيان الدخل المجمع والمركز المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 11% من رأس المال بواقع 11 فلس للسهم الواحد ( بعد طرح أسهم الخزينة) عن عام 2020، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة وفقاً لمواعيد وقواعد الاستحقاقات المعمول بها. وانتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الدورة الجديدة ( 2021- 2023)

‎وقال العميري، يعتبر عام 2020 عاما استثنائياً ليس فقط لدولة الكويت وإنما لكل دول العالم، حيث كان عاماً عصيباً حافلاً بالمعطيات والأحداث التي ألقت بثقلها على الاقتصاد العالمي، والإقليمي وكذلك المحلي، وأن تداعيات جائحة "كورونا" التي تواجهها أسواق العالم أثبتت أن الكيانات القوية هي الأكثر قُدرة على الصمود في وجهها، وهذا ما أظهرته شركة الاستثمارات الوطنية خلال العام الماضي بوضعها المالي القوي.

وأضاف العميري أن الشركة حافظت على ثباتها وبذلت قصارى جهدها للحفاظ على إنجازاتها خلال تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والعالمي خلال العام 2020، وهذا الأمر الذي يعكس نجاح الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة ويقوم فريق تنفيذي ذو خبرة بتطبيقها.

موجودات وعوائد

وكشف العميري عن نتائج الشركة المالية للسنة المنتهية في 2020، والتي تقدر بخسارة قيمتها 2.658 مليون ديناركويتي بواقع (3) فلس للسهم الواحد خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث حققت الشركة أرباح من خلال قائمة الدخل بلغت 5.239 مليون ديناركويتي خلال الربع الرابع من العام، وبهذا الصدد أوصي مجلس الإدارة للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية تعتبر الأعلى خلال العشر سنوات الماضية بما يعادل 11 فلس للسهم الواحد، مما يعكس المركز المالي المتين للشركة والوفرة النقدية التي دائما ما تحتفظ بها الشركة لمواجهة تقلبات الأسواق واقتناص الفرص الاستثمارية.

كما سلط الضوء على إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم والتي وصلت إلى 174.982 مليون دينار كويتي بعد توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019 بـ 9 فلس وبقيمة قاربت ال 7.2 مليون دينار كويتي.

أما إجمالي الإيرادات فقد بلغت قيمته 8.995 مليون دينار كويتي، فيما بلغ إجمالي المصروفات والمخصصات الاحترازية 11.233 مليون دينار كويتي.

وثمّن العميري ما يقدمه فريق عمل الشركة من جهد جهيد ودعمه المستمر لمسيرة "الاستثمارات الوطنية"، الأمر الذي ساعد في تحقيق ما تشهده اليوم من نجاحات وإنجازات خلال هذه الفترة العصيبة والجائحة التي أصابت كل القطاعات، مؤكداً في ذات الوقت على المضي قدماً نحو بذل الجهد للحفاظ على مكتسبات الشركة، آملاً في تحقيق المزيد من التقدم والتفوق في مقبل الأيام بعون من الله تعالى ومشيئته الكريمة..

ترقية البورصة

وأفاد العميري بأن ملف ترقية البورصة وانضمامها لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة تأثر أيضاً بأزمة كورونا حيث أعلنت شركة MSCI تأجيل موعد إدراج بورصة الكويت إلى شهر نوفمبر بدلاً من شهر مايو، نظراً للتداعيات الناجمة عن الجائحة وتأثيرها على قدرة المستثمرين العالميين.

ونوّه إلى أن الإنجازات الاستثنائية التي شهدتها بورصة الكويت للأوراق المالية مؤخراً تستدعي إلقاء الضوء بدايةً على قرار "شركة فوتسي رسل" بترقية البورصة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة في النصف الثاني من 2017، ثم ترقية ثانية عبر "مؤسسة ستاندرد آند بورز" في ديسمبر 2018، وأخيراً وليس آخراً الترقية الثالثة ضمن "مؤشر MSCI" والتي تمت في 30 نوفمبر 2020، والتي استقطبت فيها البورصة تدفقات أجنبية بنحو 2.9 مليار دولار أمريكي.

نجاح الإدارة

وعلى الصعيد نفسه قال الرئيس التنفيذي في الشركة فهد المخيزيم أن ما تحقق من نتائج جيدة ومن استقرار مالي شهدته الاستثمارات الوطنية ما هو الا نتيجة جهود يبذلها فريق كامل بكل شرائحه، وأن الشركة تعتمد دائماً على وضع التصورات والخطط المتعددة، لتظل على استعداد تام للتعامل مع أي متغيرات قد تشهدها أسواق المنطقة بما يضمن استقرار وتوازن أداء الشركة.

أداء متميز

وكما أكد المخيزيم إن الأداء المتميز لصناديق الشركة الاستثمارية خلال عام 2020، يعكس مدى نجاح الإدارة التنفيذية في تبني إستراتيجيات فعالة ومستدامة قادرة على تطبيق أساليب عمل وممارسات تتسم بالدقة والإحكام، واقتناص الفرص الاستثمارية التي تنطوي على إمكانيات النمو، وتحقيق عوائد مالية مميزة، لافتاً إلى تفوقها على نظيراتها في السوق، حيث استطاع قطاع مينا للاستثمارات المسعرة ، أن يحافظ على ريادته من خلال الأداء المتميز في عام 2020، حيث حقق صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية الذي يستثمر في أسهم الشركات المحلية والعربية المتوافقة مع أحكام الشـريعة الإسلامية عائداً قيمته 3.93%، وكذلك الحال بالنسبة إلى صندوق زاجل للخدمات والإتصالات الذي يستثمر في أسهم الشركات المحلية والعربية المتوافقة أيضاً مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي سجل عائداً بقيمة 10.10%. كما استطاع صندوق المدى الاستثماري الذي يستثمر في أسهم الشركات في الأسواق المالية الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من تحقيق عائداً قيمته 4.52%.

وبهذا أكد المخيزيم أن الأداء المتميز لصناديق الشركة الاستثمارية خلال عام 2020، يعكس مدى نجاح الإدارة التنفيذية في تبني إستراتيجيات فعالة ومستدامة قادرة على تطبيق أساليب عمل وممارسات تتسم بالدقة والإحكام، واقتناص الفرص الاستثمارية التي تنطوي على إمكانيات النمو، وتحقيق عوائد مالية مميزة، لافتاً إلى تفوقها على نظيراتها في السوق.

إنجازات بارزة

وعلى صعيد إدارة الخدمات الاستشارية لدى شركة "الاستثمارات الوطنية" ذكر المخيزيم بأن الإدارة تمتلك معرفة فنية ونوعية ممتازة في تحديد مصادر المعاملات البارزة والتفاوض بشأنها وتنفيذها في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأشار إلى الفريق الاستشاري الذي قدم أداءً رائدًا في السوق، فقد استثمرت الإدارة بنجاح في ثلاثة صناديق لرأس المال الاستثماري – Venture Capital (صندوق إقليمي واثنان دوليان)، وصندوق ائتماني يديره Goldman Sachs & Co.، وصندوق آخر يستثمر في البنية التحتية، وقد نفذت الإدارة أيضًا برنامج صناديق العقار المدرة للدخل - REITs والذي حقق عائدًا بنسبة 42.3%، وتتألف المحفظة من 7 صناديق أمريكية و 4 أوروبية و 3 بريطانية مختارة بعناية من القائمة الأصلية التي تضم أكثر من 350 سهمًا من أسهم REITs. وعلى الرغم من ظروف السوق غير المتوقعة في عام 2020، كما نجحت الإدارة في التخارج من إثنين من استثمارات المحفظة القديمة من خلال معاملات مبادلة. و قدم الفريق الاستشاري أداءاً رائدًا في السوق، بما في ذلك العمل كمستشار بيع لملاك إحدى الشركات الغذائية الكبرى وذلك بهدف بيع الشركة لشركة أخرى رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، والنجاح في إدراج أسهم شركة بورصة الكويت في البورصة، مما جعلها من أفضل الإدراجات أداءً خلال السنوات الخمس الماضية، و أيضا العمل كمستشار شراء لبورصة الكويت، وذلك بدعم استحواذهم على حصة الأغلبية من أسهم الشركة الكويتية للمقاصة، والعمل كمدير الاستحواذ لعرض الاستحواذ الإلزامي لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي. كما قام الفريق الاستشاري بتقديم استشارات بشأن التقييم والاستراتيجية لشركتين رائدتين في مجال التكنولوجيا، وساهم بتقديم استشارات ما قبل الاكتتاب العام لمجموعة عائلية، كما أتم إعادة هيكلة لشركة خدمات إستهلاكية.

وكما أفاد المخيزيم أن الاستثمارات الوطنية تم تأهيلها كصانع سوق وتهدف لتوفير السيولة وخلق معدلات دوران عالية. وأنه تماشيًا مع قرار الشركة تم تقديم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت، قاد قطاع نظم المعلومات والتداول الإلكتروني وبالتنسيق مع القطاعات الأخرى بالشركة بتوفير واحدة من أفضل منصات التداول لصانع السوق وتم تنفيذ المشروع وضمان ملائمته للعمل في الشركة.

وعن أداء قطاع الاستثمارات العقارية لدى الشركة أكد المخيزيم أنه كان إيجابياً رغم الأزمة الاقتصادية، لافتاً إلى إعادة هيكلة قطاع الاستثمارات العقارية لتحسين أدائه من ناحية تدعيم فريق العمل بنخبة من الكفاءات العاملة في القطاع العقاري ، فقد تم اتخاذ بعض الإجراءات الملموسة لتخفيض وتقليص المصاريف وفي الوقت نفسه تم منح خصومات لدعم المستأجرين في بعض المباني وذلك لمساندتهم خلال الأزمة الاقتصادية .

وأشار إلى تطوير إجراءات العمل وتكثيف جهود التسويق للوحدات، وعلى ضوء هذه الجهود فقد تم زيادة حجم محافظ العقارات المدارة للغير بنسبة (24%) وانخفضت المصاريف بنسبة (17%).

جوائز الشركة العالمية

كما حصدت شركة الاستثمارات الوطنية على 6 جوائز عالمية خلال العام 2020، وذلك نتيجة الجهود البناءة التي ساهمت في إنجازاتها ونجاحاتها المستمرة خلال العام 2020. أفضل شركة استثمارات – الكويت 2020 مقدمة من Global Business Outlook 2020. الأفضل بعلاقات المستثمرين في الخليج لعام 2020 والأسرع نمو بين شركات الاستثمار في الكويت ، و جائزة 100 للتصنيف العالمي – القطاع العقاري مقدمة من Global Banking & Finance، ومدير أصول – الكويت 2019 مقدمة من MENA Fund Performance Awards 2020 ، وأفضل مبادرة تجاه المسئولية الاجتماعية خلال جائحة كوفيد -19 – الكويت مقدمة من The Global Economics 2020.

في نهاية الجمعية أعرب رئيس مجلس الإدارة حمد العميري عن الشكر والتقدير لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة، على جهودهم المبذولة للسعي الدائم في تحقيق هذا الأداء، والنمو الإيجابي الذي يتماشى دائماً مع الخطة الاستراتيجية.

وختم العميري " نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء ومكروه سائلين المولى عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء عن الكويت والعالم أجمع وأن يتغمدنا بواسع رحمته ومغفرته".