شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اليورو للأعلى له في ثلاثة أشهر أمام الدولار والأنظار على الاستقرار المالي للمركزي الأوروبي ومحضر اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 25 من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن الكشف عن التقرير النصف سنوي لمراجعة الاستقرار المالي من قبل البنك المركزي الأوروبي ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير.

في تمام الساعة 06:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.2234 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2222 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.2235، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2217.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 1.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 1.3% في آذار/مارس الماضي، كما قد تؤكد القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته على نمو 0.8% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 0.8%.

على الصعيد الأخر، نتطلع حالياً لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في مقابلة عبر الإنترنت مع قناة بلومبيرح الإخبارية، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 27-28 نيسان/أبريل والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

كما تابعنا الشهر الماضي بقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي على برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم، ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه عقب الاجتماع آنذاك بأن "الانتعاش لا يزال غير منتظم، ولا يزال غير مكتمل".

وأفاد باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح آنذاك، بأن معدل البطالة 6% يقلل من فجوة العمل، وموضحاً "نحن قلقون للغاية بشأن الندوب في سوق العمل، مع أفادته أنه من المشكوك فيه أننا سنشهد زيادة مطردة في التضخم مع استمرار الركود في سوق العمل، مضيفاً أن توقعات التضخم الآن أكثر اتساقاً مع هدف التضخم عند 2% مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، تطرق محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول الشهر الماضي لكون الارتفاع العابر في التضخم هذا العام لن يفي بالمعايير الخاصة برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، مضيفاً أن الوقت ليس مناسب لبدء الحديث عن تشديد السياسة النقدية وتقليص برنامج شراء السندات، مع أفادته بأن أسعار بعض الأصول مرتفعة وأن الاقتصاد يكتسب زخماً إيجابياً.