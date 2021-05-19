شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بالمحاولات الصاعدة-تحليل - 19-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس إغلاق إيجابي جديد فوق الدعم الإضافي المستقر عند 153.00 ليؤكد بذلك استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد وتقديم ضغط إيجابي على مقاومة القناة الصاعدة الرئيسية والممتدة نحو 155.15.

وصول مؤشر ستوكاستيك حاليا إلى مناطق التشبع في الشراء قد يزيد من فرص تجاوز السعر للمقاومة المستهدفة ليدعونا ذلك لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بشكل أولي مستوى 155.60 و 156.60 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 154.10 و 155.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد