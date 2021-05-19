شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقترب من الهدف الثاني- تحليل - 19-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بالثبات فوق مستوى 132.60 ليعزز ذلك سيطرة الميل الصاعد ولنلاحظ اقترابه من الهدف الإيجابي الثاني المتمركز عند 133.40, نتوقع استمرار فعالية الثبات ضمن محاور القناة الصاعدة بتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي لننتظر تسجيل السعر قريبا لأهداف جديدة قد تمتد نحو 133.90 وصولا للمقاومة المحورية المستقرة قرب 134.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.85 و 133.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد