شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي– تحليل - 19-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر البلاتين تشكيله لتذبذبات جانبية بتمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة ليقترب بذلك من الدعم الإضافي المتمركز عند 1195.00, نذكر بأن المسار الصاعد يعتمد حاليا على قوة الدعم الحالي ليزيد ذلك من فرص اندفاع السعر نحو المحطات الإيجابية والتي تتمركز حول 1260.00 و 1300.00.

أما تعرض السعر لضغوط سلبية وتسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيجبره على تشكيل موجات تصحيحية هابطة ليتكبد بذلك العديد من الخسائر بانجذابه نحو 1165.00 وباستمرار تعرضه للضغوط السلبية قد تمتد الخسائر نحو 1105.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1195.00 و 1260.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم