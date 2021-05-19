شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش الطلب على الأثاث ومنتجاته فى مصر منذ مطلع 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد منتجى الأثاث فى مصر، ارتفاع الطلب على منتجات الاثاث والديكور المختلفة منذ مطلع عام 2021 وذلك بعد تراجع واضح فى الطلب على كافة منتجات الأثاث خلال الفترة من مارس 2020 إلى ديسمبر من نفس العام جراء جائحة فيروس كورونا والتى أثرت على حجم الطلب بصورة واضحة خلال الفترة المذكورة.

وأضاف لـ ”الخليج 365”، أن قطاع الأثاث فى مصر أحد أهم القطاعات الاقتصادية الصناعية الواعدة فى ظل اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية هذا القطاع، ويظهر ذلك من خلال تدشين مدينة لصناعة الأثاث فى دمياط على مساحة أكثر من 300 فدان والتى تعد أكبر وأول مدينة متخصصة فى صناعة الأثاث فى مصر وتتضمن ورشا للتدريب والصناعة ومرافق متكاملة، تخدم الإنتاج المحلى والتصدير.

وأشار إلى أن الاستهلاك المنخفض يؤثر على وضع صناعة الأثاث وهذا ما تعرض له القطاع فى 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا التي خفضت الطلب بصورة واضحة على منتجات الأثاث مع تراجع أيضا فى الطلب الخارجى المتعلق بعقود التصدير، لذلك الانتعاش الحالى فى الطلب سينعكس إيجابا على صناعة الأثاث خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المستهلك أصبح يدرك ويعي أن وضع جائحة كورونا أصبح أمر واقع، وبناء عليه الأمور بدأت تعود جزئياً لوضعها الطبيعي، لذلك نتوقع مزيد من الانتعاش في الطلب الداخلي على الأثاث خلال الفترة المقبلة.