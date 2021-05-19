شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على اللون الأحمر لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على اللون الأحمر لتلق بنظيرتها الأمريكية في ظلال تسعير الأسواق للقلق كون تسارع وتيرة نمو التضخم قد يلقي بظلاله على التعافي الاقتصادي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، بخلاف ذلك يتغيب نبض التداول اليوم الأربعاء عن كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بسبب عطلات رسمية في كل من هونج كونج وكوريا الجنوبية.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة كل من مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات وأسعار المنتجين للمخرجات واللذان يعدوا مؤشرات مبدئية للتضخم، وأوضحت قراءة أسعار المنتجين للمدخلات تسارع النمو إلى 2.1% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الرابع والتوقعات عند 0.1%، كما أظهرت قراءة أسعار المنتجين للمخرجات تسارع النمو إلى 1.2% مقابل 0.5%، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتباطؤ نمو إلى 0.2%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت انخفاضاً 4.8% إلي ما قيمته 113.1 مقابل ارتفاع 6.2% عند 118.8 في نيسان/أبريل الماضي، وصدور قراءة مؤشر أسعار الأجور والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.6% خلال الربع الأول، متفوقة على التوقعات عند 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 1.4%.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تؤكد على ارتفاع 2.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر آذار/مارس ومقابل تراجع 1.3% في شباط/فبراير الماضي.

وفي سياق أخر، تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تحذير منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد على الرغم من ارتفاع معدل التطعيم ضد الفيروس التاجي في بعض البلدان، وفي آسيا شهدت أماكن مثل سنغافورا وتايوان انتعاشاً في الآونة الأخيرة في الإصابات المحلية، ما دفع السلطات المحلية إلى تشديد القيود في ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الأسبوع الماضي تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، بينما لا يزال العالم المتقدم ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية لحافة الهاوية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 02:08 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 163.31 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,386,825 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة أمس الثلاثاء، قرابة 1,408 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.71% ليخسر 13.60 نقطة ويصل إلى المستوى 1,894.14، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.40% ليخسر هو الأخر 398.75 نقطة ويصل إلى المستوى 28,008.09.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.09% ليخسر 4.71 نقطة ويصل إلى المستوى 5,182.89، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.43% ليخسر هو الأخر 15.32 نقطة ويصل إلى المستوى 3,513.70.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.42% ليربح 399.72 نقطة ويصل إلى المستوى 28,593.81، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.23% ليربح هو الأخر 38.53 نقطة ويصل إلى المستوى 3,173.05.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 1.08% ليخسر 134.58 نقطة ويصل إلى المستوى 12,294.04، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 1.88% ليخسر هو الأخر 132.68 نقطة ويصل إلى المستوى 6,933.30.