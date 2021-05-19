شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على يستأنف الانخفاض – تحليل - 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليستقر دون مستوى 0.9000، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يستهدف مستوى 0.8900 كمحطة رئيسية تالية.

مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية الآن ليعزز فرص استمرار الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 0.9040 كشرط أول.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8910 والمقاومة 0.9010

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط