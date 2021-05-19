شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية طفيفة ليقترب من اختبار أرضية الدعم الأولى 0.7765، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلّص من عزمه السلبي ليقترب من مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7890.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق مستويات 0.7765 والأهم فوق 0.7710.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7740 والمقاومة 0.7860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد