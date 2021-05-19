شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يخرج من القناة – تحليل - 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بسلبية واضحة ليكسر دعم القناة الصاعد ويستقر دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر لتحقيق أهداف سلبية نتوقع أن تبدأ عند 66.40 وتمتد إلى 65.24 عند كسر المستوى السابق.

وبالتالي، سيكون الانخفاض متوقعاً لهذا اليوم بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 68.60 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.40 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط