شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكسر الدعم – تحليل - 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر النفط من تجاوز حاجز 67.00، ليرتد هبوطاً بشكل قوي ويكسر دعم القناة الصاعدة ويستقر دونه الآن، مما يفتح الطريق أمام التحول نحو الانخفاض لإجراء بعض التصحيح الهابط، مستهدفاً زيارة مستويات 63.40 ثم 62.30 كأهداف سلبية رئيسية.

من هنا، فإن الميل الهابط سيكون متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 65.30 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط