شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه ضغط سلبي – تحليل - 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بسلبية ملحوظة الآن ليقترب من اختبار الدعم الفرعي 27.90، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 29.00، مع الانتباه إلى أن كسر 27.90 سيسبب مزيد من الانخفاض لزيارة مناطق 27.05 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.50 والمقاومة 28.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد