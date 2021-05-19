شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر الذهب الأخيرة ضمن نموذج علم استمراري صاعد تظهر ملامحه بالصورة، وبالتالي، يحتاج السعر لاختراق 1871.00 لتفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ومن ثم الاندفاع لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1900.00.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1858.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1858.00 والمقاومة 1895.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد