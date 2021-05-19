شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول التعافي – تحليل - 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية إضافية يوم أمس واقترب من حاجز 1.2000، لكنه يرتد صعوداً ليتجه نحو اختبار محتمل لمقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي بشكل واضح.

من هنا، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1900، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون 1.2115.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2000 والمقاومة 1.2125

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط