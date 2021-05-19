شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينخفض بهدوء – تحليل - 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية يوم أمس ليقترب من دعم القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، وننتظر مزيد من الانخفاض لاختبار مستوى 108.70 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، ليدعم فرص كسر المستوى المذكور للتوجه نحو 107.68 كهدف سلبي تالي.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 109.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.30 والمقاومة 109.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط