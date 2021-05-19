شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواجه مقاومة قوية – تحليل - 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوبة في تجاوز مقاومة القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، مع ملاحظة أن المؤشر يبدأ بالتخلّص من عزمه السلبي بشكل تدريجي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف اختبار مستوى 1.4238 مبدئياً.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1.4110 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن تخطي الهدف المنتظر سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.4375 كهدف إيجابي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4110 والمقاومة 1.4270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد