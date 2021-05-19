شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستمر بتحقيق المكاسب – تحليل - 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار فوق حاجز 1.2200 بعد الاندفاع الصاعد القوي الذي شهده يوم أمس، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار تحقيق مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 1.2300 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 1.2170، حيث إن كسر هذا المستوى قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 1.2095 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2170 والمقاومة 1.2300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد