شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الأربعاء.. الكندوز يتراوح 120-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد اسعار اللحوم البلدى حالة من الاستقرار فى السوق المحلى وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك حيث تتراوح اسعار الكيلو بين 100-140 جنيها لمختلف الأصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة اليوم الآربعاء 19-5-2021.

وسجلت اللحوم الكندوز البلدى 120-140 جنيها بحسب المنطقة، بينما الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوى والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملى 100-120 جنيها للكيلو.