شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. انخفاض البلطى المزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار السمك البلطي المزارع انخفاضاً اليوم الأربعاء 19-5-2021 فيما استقرت أسعار باقي الأصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

وسجل سعر البلطى المزارع "1"، 22-25 جنيها للكيلو مقابل 23-26 جنيها للكيلو، وأسعار البلطى المزارع "2" بين19-21 جنيها للكيلو مقابل 20-22 جنيها للكيلو، وسعر البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو.

وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار السمك البورى 1، 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة الي السويسى فتتراوح من 25 ـ 60 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.