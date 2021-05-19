شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في ثلاثة أشهر أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ 25 من شباط/فبراير، حينما اختبر الأعلى له منذ الثاني من شباط/فبراير 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير.

في تمام الساعة 03:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.7789 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7792 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7779، بينما حقق الأعلى له عند 0.7802.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت انخفاضاً 4.8% إلي ما قيمته 113.1 مقابل ارتفاع 6.2% عند 118.8 في نيسان/أبريل الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر أسعار الأجور استقرار النمو عند 0.6% خلال الربع الأول، متفوقة على التوقعات عند 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 1.4%.

على الصعيد الأخر، نتطلع حالياً لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في مقابلة عبر الإنترنت مع قناة بلومبيرح الإخبارية، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 27-28 نيسان/أبريل والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

كما تابعنا الشهر الماضي بقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي على برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم، ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه عقب الاجتماع آنذاك بأن "الانتعاش لا يزال غير منتظم، ولا يزال غير مكتمل".

وأفاد باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح آنذاك، بأن معدل البطالة 6% يقلل من فجوة العمل، وموضحاً "نحن قلقون للغاية بشأن الندوب في سوق العمل، مع أفادته أنه من المشكوك فيه أننا سنشهد زيادة مطردة في التضخم مع استمرار الركود في سوق العمل، مضيفاً أن توقعات التضخم الآن أكثر اتساقاً مع هدف التضخم عند 2% مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، تطرق محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول الشهر الماضي لكون الارتفاع العابر في التضخم هذا العام لن يفي بالمعايير الخاصة برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، مضيفاً أن الوقت ليس مناسب لبدء الحديث عن تشديد السياسة النقدية وتقليص برنامج شراء السندات، مع أفادته بأن أسعار بعض الأصول مرتفعة وأن الاقتصاد يكتسب زخماً إيجابياً.