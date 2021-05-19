شكرا لقرائتكم خبر عن نمو أسعار الأجور في استراليا خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار الأجور للربع الأول والتي أظهرت استقرار وتيرة النمو عند 0.6% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.4% في الربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرار وتيرة النمو عند نفس النسبة السابقة.