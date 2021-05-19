الاقتصاد

نمو أسعار الأجور في استراليا خلال الربع الأول

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار الأجور للربع الأول والتي أظهرت استقرار وتيرة النمو عند 0.6% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.4% في الربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرار وتيرة النمو عند نفس النسبة السابقة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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