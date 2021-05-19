شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو أسعار المنتجين في نيوزيلندا تفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة كل من مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات وأسعار المنتجين للمخرجات واللذان يعدوا مؤشرات مبدئية للتضخم، وأوضحت قراءة أسعار المنتجين للمدخلات تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 0.1% في الربع الرابع الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرار النمو عند نفس النسبة السابقة، كما أظهرت قراءة أسعار المنتجين للمخرجات تسارع النمو إلى 1.2% مقابل 0.5% في الربع الرابع، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتباطؤ نمو إلى 0.2%.