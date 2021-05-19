تعرف على الأنشطة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

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القاهرة - سامية سيد - تبذل الحكومة جهودا كبيرة لتاهيل العاملين خلال عملية الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة وذلك من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعرف على ابرز الخطوات التى تمت

1 - الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعد فرصة ذهبية لتأهيل العاملين وتدريب الكوادر في الجهاز الإدارى للدولة

2 - يقوم مشروع رواد 2030 بتقديم منح متعدده في كبرى الجامعات العالمية فى التخصصات ذات الأولوية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة استعدادا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

3 - يتم التقديم إلى هذا البرنامج للموظفين الحكوميين من خلال المكاتب المختصة بوزاراتهم.

4 - تقديم منح متعدده فى كبرى الجامعات العالمية فى التخصصات ذات الأولوية.

5 - وقع مشروع رواد 2030 برتوكول تعاون مع جامعة وأخر مع الجامعة الأمريكية بشأن رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة استعدادا للانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق إتاحة برامج ماجستير ودورات تدريبية.

6 - أولاً: دبلومة الإدارة العامة – تقدم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريبالتعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز في لندن هذا البرنامج

7 - سيتم إجراء المرحلتين 1 و 3 فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بينما ستكون المرحلة الثانية فى جامعة كينجز كوليدج فى لندن بالمملكة المتحدة. سيتم تغطية جميع نفقات التعليم والسفر من قبل مشروع رواد 2030 – وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

8 - ينقسم البرنامج إلى ثلاث مراحل على مدار ثلاثة أشهر:

المرحلة الأولى: (الشهر الأول)

سيتم إجراء تدريب لمدة 20 يومًا في الجامعة الأمريكية لتدريب وتثقيف المشاركين حول ما يلي:

أساسيات السياسات العامة، الإدارة الإستراتيجية في الحكومة، رؤية رأس المال الجديد، الابتكار، التقييم والمتابعة.

المرحلة الثانية: (الشهر الثاني)

سيتم إجراء تدريب لمدة 20 يومًا في جامعة كينجز لتدريب وتثقيف المشاركين حول ما يلي:

النظم الحكومية المقارنة، الحكومة في عصر الآلات، إدارة القطاع العام وتضم اقتصاديات الخدمات العامة، القيادة، ريادة الأعمال المجتمعية، وصنع القرار.

كما تقوم جامعة كينجز أثناء التدريب بإجراء زيارات ميدانية لسلطات الخدمة العامة المحلية لمشاهدة نظم الإدارة الناجحة.

المرحلة الثالثة: (الشهر الثالث)

سيتم إجراء تدريب لمدة 20 يومًا في الجامعة الأمريكية لتدريب وتثقيف المشاركين حول ما يلي:

9- الحوكمة وإشراك أصحاب المصلحة، التواصل الفعال، القيادة والإصلاح المؤسسي.

يتم التقديم إلى هذا البرنامج للموظفين الحكوميين من خلال المكاتب المختصة بوزاراتهم.