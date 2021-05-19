شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم المؤشر بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 10,503.33، محققاً مكاسب لليوم الثالث على التوالي بنسبة بلغت 0.26% بما يعادل 27.071 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10,500، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,233.15 ومستوى المقاومة 10,750.00.