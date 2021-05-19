شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم جبل عمر (4250) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.16% بما يعادل -0.05 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بتركيبة فنية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.75، ليستهدف مستوى المقاومة 34.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.75 ومستوى المقاومة 33.00.